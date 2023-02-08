Ассистентский дубль Никиты Кучерова не помог «Тампе» переиграть «Сан-Хосе»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 4:3.



На третьей минуте матча счёт открыл Росс Колтон. Спустя пять минут Эрик Карлссон сравнял счёт. На 10-й минуте Брейден Пойнт вывел хозяев вперёд. Примечательно, что ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров. Затем за хозяев забил Брейден Пойнт. Российский защитник Михаил Сергачёв и Кучеров отдали по одной голевой передаче.



На 37-й минуте сократил преимущество до минимума Тимо Майер. Российский форвард Александр Барабанов отдал голевой пас. На 44-й минуте в овертайм игру перевёл Джона Гаджович.



Майер решил исход игры на третьей минуте дополнительного времени.