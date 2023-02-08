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Ассистентский дубль Никиты Кучерова не помог «Тампе» переиграть «Сан-Хосе»

Ассистентский дубль Никиты Кучерова не помог «Тампе» переиграть «Сан-Хосе»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 4:3.

На третьей минуте матча счёт открыл Росс Колтон. Спустя пять минут Эрик Карлссон сравнял счёт. На 10-й минуте Брейден Пойнт вывел хозяев вперёд. Примечательно, что ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров. Затем за хозяев забил Брейден Пойнт. Российский защитник Михаил Сергачёв и Кучеров отдали по одной голевой передаче.

На 37-й минуте сократил преимущество до минимума Тимо Майер. Российский форвард Александр Барабанов отдал голевой пас. На 44-й минуте в овертайм игру перевёл Джона Гаджович.

Майер решил исход игры на третьей минуте дополнительного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2023, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Колтон (Богосян) – 02:10 (5x5)   1:1 Карлссон (Майер, Гертл) – 06:28 (5x4)   2:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 09:21 (5x4)   3:1 Пойнт (Сергачёв, Кучеров) – 16:44 (5x5)   3:2 Майер (Барабанов, Кутюр) – 36:23 (5x4)   3:3 Гаджович (Харрингтон, Карлссон) – 43:08 (5x5)   3:4 Майер (Карлссон, Гертл) – 62:19 (3x3)
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