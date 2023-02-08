Сорокин занял пятое место в истории НХЛ по скорости достижения 15 шат-аутов в лиге

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 31 сейв, оформив второй шат-аут подряд и пятый в нынешнем сезоне. Этот сухой матч стал для россиянина 15-м в карьере за 113 матчей в НХЛ. По скорости достижения 15 шат-аутов Сорокин занимает пятое место в истории лиги с 1943 года, когда эта статистика начала вестись. Выше россиянина расположились Гленн Холл (112 матчей), Жак Плант (89), Терри Савчук (88) и Тони Эспозито (70).
Сорокин вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по шат-аутам, уступая Дипьетро лишь один сухой матч.
- 8 февраля 2023
-
08:39
-
08:26
-
08:16
-
07:25
-
07:10
-
07:00
-
06:46
-
06:13
-
06:00
-
05:48
-
04:44
-
01:20
-
00:21
- 7 февраля 2023
-
23:57
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:29
-
23:24
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:00
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:03
-
21:55