Сорокин занял пятое место в истории НХЛ по скорости достижения 15 шат-аутов в лиге

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 31 сейв, оформив второй шат-аут подряд и пятый в нынешнем сезоне. Этот сухой матч стал для россиянина 15-м в карьере за 113 матчей в НХЛ. По скорости достижения 15 шат-аутов Сорокин занимает пятое место в истории лиги с 1943 года, когда эта статистика начала вестись. Выше россиянина расположились Гленн Холл (112 матчей), Жак Плант (89), Терри Савчук (88) и Тони Эспозито (70).

Сорокин вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по шат-аутам, уступая Дипьетро лишь один сухой матч.