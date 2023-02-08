Главный тренер «Айлендерс»: Сорокин помог нам найти свою игру в матче с «Сиэтлом»

Главный тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт похвалил российского вратаря «островитян» Илью Сорокина за игру в матче с «Сиэтлом» (4:0). Россиянин совершил 31 сейв, оформив второй шат-аут подряд и пятый в нынешнем сезоне.

«Наш вратарь провёл отличный матч и дал нам возможность найти свою игру», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Этот сухой матч стал для россиянина 15-м в карьере за 113 игр в НХЛ. По скорости достижения 15 шат-аутов Сорокин занимает пятое место в истории лиги с 1943 года, когда эта статистика начала вестись. Также Сорокин вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по шат-аутам, уступая Дипьетро лишь один сухой матч.