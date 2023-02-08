Каменский: «Торпедо» в этом году может побороться за победу в Кубке Гагарина

Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал о работе тренерского штаба «Торпедо» во главе с Игорем Ларионовым и заявил, что нижегородский клуб может побороться за победу в Кубке Гагарина.
«Такой выстрел «Торпедо» в этом сезоне КХЛ в первую очередь заслуга Ларионова. Но также не надо забывать про всю команду – тренерский штаб, хоккеистов, руководство, все они делают совместную работу и причастны к прорыву нижегородцев. Все заслужили таких результатов.
Думаю, что «Торпедо» в этом году может побороться за победу в Кубке Гагарина. Они сейчас на втором месте идут, поэтому почему нет? У них отличная молодая команда, которая показывает хороший, комбинационный хоккей. Дай бог им удачи в плей-офф.
Смог ли бы Ларионов тренировать в НХЛ, нужно спрашивать у самого Игоря. Он очень хороший специалист, великий игрок и сейчас показывает, что тренерская работа у него получается. Думаю, что с таким опытом он сможет работать везде и принести пользу любой команде», – сказал Каменский Metaratings.ru.
В следующем матче «Торпедо» сыграет в гостях с «Северсталью» 9 февраля.
- 8 февраля 2023
-
19:11
-
18:50
-
18:33
-
18:24
-
18:13
-
17:53
-
17:38
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
15:41
-
15:14
-
14:42
-
14:17
-
13:56
-
13:26
-
13:07
-
12:34
-
12:10
-
11:46
-
11:21
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:48
-
09:27
-
09:04
-
08:39
-
08:26
-
08:16
-
07:25
-
07:10