Каменский: «Торпедо» в этом году может побороться за победу в Кубке Гагарина

Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал о работе тренерского штаба «Торпедо» во главе с Игорем Ларионовым и заявил, что нижегородский клуб может побороться за победу в Кубке Гагарина.

«Такой выстрел «Торпедо» в этом сезоне КХЛ в первую очередь заслуга Ларионова. Но также не надо забывать про всю команду – тренерский штаб, хоккеистов, руководство, все они делают совместную работу и причастны к прорыву нижегородцев. Все заслужили таких результатов.



Думаю, что «Торпедо» в этом году может побороться за победу в Кубке Гагарина. Они сейчас на втором месте идут, поэтому почему нет? У них отличная молодая команда, которая показывает хороший, комбинационный хоккей. Дай бог им удачи в плей-офф.



Смог ли бы Ларионов тренировать в НХЛ, нужно спрашивать у самого Игоря. Он очень хороший специалист, великий игрок и сейчас показывает, что тренерская работа у него получается. Думаю, что с таким опытом он сможет работать везде и принести пользу любой команде», – сказал Каменский Metaratings.ru.

В следующем матче «Торпедо» сыграет в гостях с «Северсталью» 9 февраля.