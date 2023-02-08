Крикунов: если Ларионов будет продолжать идти по карьерной лестнице — уедет работать в НХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал работу главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова и оценил его тренерские перспективы.
«Такой неожиданный выстрел нижегородского «Торпедо» в этом сезоне КХЛ — это большая часть заслуги Ларионова. Игорь — опытный человек, звезда НХЛ и СССР, он работал с разными тренерами, в том числе и за океаном. Видимо, по ходу своей карьеры Ларионов всё анализировал, через себя пропускал и сейчас делает успехи со своей командой. Это отлично, что он в первый же год с «Торпедо» делает такие результаты, ему можно пожелать только удачи. Но я не думаю, что нижегородцы смогут побороться за Кубок Гагарина в этом году, у них не такой сильный состав, чтобы взять этот трофей. Но бой в плей-офф они дадут.
Возможно, если Ларионов будет продолжать идти по карьерной лестнице вперёд, то потом уедет работать в НХЛ. Почему нет, может, у него есть такое желание? Он хорошо знает ту лигу и может там тренировать, тем более там есть специалисты, места которых можно занять», — сказал Крикунов Metaratings.ru.
«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 82 очка.
- 8 февраля 2023
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
15:41
-
15:14
-
14:42
-
14:17
-
13:56
-
13:26
-
13:07
-
12:34
-
12:10
-
11:46
-
11:21
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:48
-
09:27
-
09:04
-
08:39
-
08:26
-
08:16
-
07:25
-
07:10
-
07:00
-
06:46
-
06:13
-
06:00
-
05:48
-
04:44
-
01:20