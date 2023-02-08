Крикунов: если Ларионов будет продолжать идти по карьерной лестнице — уедет работать в НХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал работу главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова и оценил его тренерские перспективы.

«Такой неожиданный выстрел нижегородского «Торпедо» в этом сезоне КХЛ — это большая часть заслуги Ларионова. Игорь — опытный человек, звезда НХЛ и СССР, он работал с разными тренерами, в том числе и за океаном. Видимо, по ходу своей карьеры Ларионов всё анализировал, через себя пропускал и сейчас делает успехи со своей командой. Это отлично, что он в первый же год с «Торпедо» делает такие результаты, ему можно пожелать только удачи. Но я не думаю, что нижегородцы смогут побороться за Кубок Гагарина в этом году, у них не такой сильный состав, чтобы взять этот трофей. Но бой в плей-офф они дадут.



Возможно, если Ларионов будет продолжать идти по карьерной лестнице вперёд, то потом уедет работать в НХЛ. Почему нет, может, у него есть такое желание? Он хорошо знает ту лигу и может там тренировать, тем более там есть специалисты, места которых можно занять», — сказал Крикунов Metaratings.ru.

«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 82 очка.