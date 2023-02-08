Экс-игрок СКА — об игре Подъяпольского: после «Северстали» его как будто под танки кинули

Бывший игрок СКА, экс-арбитр ИИХФ Иван Логинов рассказал об игре армейцев в текущем сезоне и оценил игру голкиперов клуба.
«В чём секрет нынешнего доминирования СКА в чемпионате? Тут, наверное, несколько факторов вкупе. Опытный, сильный тренерский штаб — я имею в виду помощников Ротенберга. Плюс собрана длинная скамейка — игроки в большинстве молодые, подающие надежды. Периодически состав меняют, и все ребята отрабатывают на сто, борясь за место в команде. Никишин — очень сильный защитник, явно выделяется в КХЛ. Очень нравится Николаев. Поначалу на старте чемпионата его чередовали с Самоновым, но он выиграл конкуренцию. Вроде и техника не особо, но везде успевает, быстро перемещается туда-сюда. Всегда находится в правильном месте, шайба в него летит — и победу за победой записывает на свой счёт.
Подъяпольский такой надёжностью не отличается? Да, его как будто под танки кинули после «Северстали». Видно, что парень переживает, и какие-то нелепые голы в его ворота залетают — то от «стекла», то какой-то ещё отскок. Пока он не в своей тарелке, но, может, ещё освоится. Сейчас чёткий первый номер — Николаев», — приводит слова Логинова «Спорт уик-энд».
Владислав Подъяпольский за СКА провёл 15 матчей, в которых одержал пять побед с 90% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,66.
- 8 февраля 2023
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