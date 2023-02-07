Р. Ротенберг: у СКА сильнейшие вратари в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3) и оценил игру голкиперов армейцев.

«Боевая игра, организованный соперник, системная команда. Хороший опыт и подготовка к плей-офф. Начали не так, как хотели, где-то выпали из тонуса после серьёзных домашних матчей. Другой размер площадки, это вносит коррективы в тактику. Сегодня у нас были ошибки в первых двух периодах, третий период здорово сыграли, выиграли 2:0, проявили характер. Пришлось внести изменения в звенья. У нас много травмированных, надеемся, все вернутся к плей-офф. Готовимся к плей-офф, у нас есть резервы.

Пропустили несистемные голы, из-за индивидуальных ошибок. Где-то это повлияло на команду, но мы перегруппировались и продолжали играть по нашей системе. Сильный соперник, вратарь у них очень хорошо сыграл. Майе, Лайпсик – сильнейшие игроки в лиге. Но всё от нас идёт, главное — играть по нашей системе, как в третьем периоде.

Что сказал перед третьим периодом, пусть останется внутри команды. Очень рады, что команда так отреагировала на слова, мы увидели другую команду. Если будем так играть, как в третьем периоде, у нас не будет вопросов по результату.

Беспокоит ли вратарская линия? Вы как считаете, у кого сильнейшая вратарская линия в лиге? По-моему, у нас оба вратаря сильнейшие, мы им доверяем. Бывают разные ситуации, но виноват всегда не вратарь, а кто дал бросить. Классика хоккея. У нас сильнейшие вратари и имеют серьёзный опыт, не раз это доказывали. Команда идёт на первом месте, этим всё сказано», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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