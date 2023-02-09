Бенн вышел на второе место в истории «Далласа» по сезонам НХЛ с 20 голами и более

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:1.
Капитан «Далласа» Джейми Бенн забросил шайбу на первой минуте второго периода. Этот гол стал для 33-летнего канадца 20-м в текущем сезоне НХЛ. По сезонам с 20 и более шайбами Бенн делит второе место в истории франшизы «Далласа» с нападающим Брайаном Беллоузом. У обоих хоккеистов по 10 таких сезонов. Лидером франшизы по этому показателю является легендарный американский нападающий Майк Модано, который забивал минимум 20 голов в 16 сезонах НХЛ за «Миннесоту Норт Старз» и «Даллас Старз».
Бенн провёл всю карьеру за «Даллас», в котором отыграл 1001 матч и набрал 814 (349+465) очков.
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