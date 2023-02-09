Нестеров установил клубный рекорд по очкам за регулярку среди защитников ЦСКА

В эти минуты в Омске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Авангард» принимает на своём льду ЦСКА. После второго периода счёт 1:0 в пользу гостей.
На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Карнаухов с передач Андрея Светлакова и Никиты Нестерова. Таким образом, Нестеров набрал 36 (10+26) очков в текущем регулярном чемпионате и установил новый клубный рекорд по результативным баллам среди защитников ЦСКА, сообщает пресс-служба лиги. Предыдущее достижение принадлежало Якову Рылову, который набрал 35 (10+25) очков в сезоне-2012/2013.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Армейский клуб с 82 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
- 9 февраля 2023
-
18:05
-
17:54
-
17:32
-
17:16
-
17:07
-
16:53
-
16:40
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:48
-
14:23
-
13:59
-
13:36
-
13:15
-
12:53
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
10:45
-
10:23
-
09:54
-
09:26
-
08:59
-
08:28
-
08:13
-
07:15
-
07:08
-
06:45
-
06:40
-
05:46