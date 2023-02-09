Нестеров установил клубный рекорд по очкам за регулярку среди защитников ЦСКА

В эти минуты в Омске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Авангард» принимает на своём льду ЦСКА. После второго периода счёт 1:0 в пользу гостей.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Карнаухов с передач Андрея Светлакова и Никиты Нестерова. Таким образом, Нестеров набрал 36 (10+26) очков в текущем регулярном чемпионате и установил новый клубный рекорд по результативным баллам среди защитников ЦСКА, сообщает пресс-служба лиги. Предыдущее достижение принадлежало Якову Рылову, который набрал 35 (10+25) очков в сезоне-2012/2013.

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Армейский клуб с 82 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.