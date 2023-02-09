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«Металлург» отыгрался за 15 секунд до конца 3-го периода, но уступил «Витязю» в овертайме

«Металлург» отыгрался за 15 секунд до конца 3-го периода, но уступил «Витязю» в овертайме
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В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду «Витязь». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали гости.

На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Степан Старков с передач Жереми Руа и Владислава Кары. На восьмой минуте периода восстановил равенство в счёте Павел Акользин с передачи Михаила Фисенко.

На четвёртой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Андрей Чибисов с передач Брендана Лайпсика и Григория Дронова. Через четыре минуты счёт 2:2 сделал Кирилл Рассказов с передачи Степана Старкова. На 13-й минуте периода вновь вывел «Металлург» вперёд Павел Акользин с передачи Егора Коробкина. Спустя минуту счёт 3:3 сделал Скотт Уилсон с передач Жереми Руа и Кирилла Рассказова. Менее чем через минуту вывел «Витязь» вперёд Тайлер Граовац с передач Ильи Аркалова и Ивана Ежова.

За 15 секунд до конца третьего периода счёт 4:4 сделал Брендан Лайпсик с передачи Дениса Зернова.

В овертайме победу гостям принёс бросок Владимира Галузина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 5
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Старков (Руа, Кара) – 06:02 (5x5)   1:1 Акользин (Фисенко) – 07:47 (5x5)   2:1 Чибисов (Лайпсик, Дронов) – 23:36 (5x4)   2:2 Рассказов (Старков) – 27:13 (5x5)   3:2 Акользин (Коробкин) – 32:47 (5x5)   3:3 Уилсон (Руа, Рассказов) – 33:34 (5x4)   3:4 Граовац (Аркалов, Ежов) – 34:24 (5x5)   4:4 Лайпсик (Зернов) – 59:45 (6x5)   4:5 Галузин (Руа) – 60:40 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».


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