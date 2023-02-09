«Металлург» отыгрался за 15 секунд до конца 3-го периода, но уступил «Витязю» в овертайме

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду «Витязь». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали гости.

На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Степан Старков с передач Жереми Руа и Владислава Кары. На восьмой минуте периода восстановил равенство в счёте Павел Акользин с передачи Михаила Фисенко.

На четвёртой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Андрей Чибисов с передач Брендана Лайпсика и Григория Дронова. Через четыре минуты счёт 2:2 сделал Кирилл Рассказов с передачи Степана Старкова. На 13-й минуте периода вновь вывел «Металлург» вперёд Павел Акользин с передачи Егора Коробкина. Спустя минуту счёт 3:3 сделал Скотт Уилсон с передач Жереми Руа и Кирилла Рассказова. Менее чем через минуту вывел «Витязь» вперёд Тайлер Граовац с передач Ильи Аркалова и Ивана Ежова.

За 15 секунд до конца третьего периода счёт 4:4 сделал Брендан Лайпсик с передачи Дениса Зернова.

В овертайме победу гостям принёс бросок Владимира Галузина.

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