Три последних матча ЦСКА проводит без удалений, за это время армейцы набрали четыре очка
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В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Авангард» принимал на своём льду ЦСКА. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.
Этот матч стал третьим для армейского клуба без удалений. За это время команда Сергея Фёдорова набрала четыре очка. 7 февраля ЦСКА уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в овертайме 1:2. 5 февраля армейцы также проиграли в овертайме астанинскому «Барысу» 5:6.
Последний раз в составе ЦСКА удалялся Матвей Гуськов. Это произошло 3 февраля в игре с «Салаватом Юлаевым» (4:2).
В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 12 февраля сыграет гостевой матч с московским «Динамо» в 17:00 мск.
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