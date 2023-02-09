Тренер «Куньлуня» объяснил, в чём мотивация команды после отсутствия шансов на плей-офф

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) и объяснил, в чём мотивация команды после отсутствия шансов на плей-офф.
«Жалко, конечно, проигрывать в овертайме такой матч, особенно когда отыгрались с 0:2. Начало у нас было не самое хорошее – играли медленно, но после тайм-аута у нас получилось исправиться. В целом считаю, что мы играли сильно, боролись, играли в тело, что не может не радовать.
Многие спрашивают сейчас, в чём наша мотивация? Она в том, чтобы воспитывать характер, продолжать выигрывать матчи и повышать требования к себе. Что сказал команде во время взятого тайм-аута? Говорили о том, что нужно играть быстрее, о рабочей этике и о нашей системе. Обратили внимание на владение шайбой, чтобы её лучше контролировать, и, естественно, больше бросать по воротам, наращивать темп игры», — цитирует Айрленда сайт КХЛ.
- 9 февраля 2023
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