Тарасенко дебютирует за «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче с «Сиэтлом»
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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри на пресс-конференции заявил, что дебют Владимира Тарасенко и защитника Нико Микколы за клуб состоится в матче регулярного сезона НХЛ с «Сиэтл Кракен» в ночь на 11 февраля в 3:00 мск.
Напомним, сегодня, 9 февраля, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.
Тарасенко за свою заокеанскую карьеру в Национальной хоккейной лиге провёл 644 матча, в которых забросил 262 шайбы и отдал 291 результативную передачу. В 2019 году в составе «Сент-Луиса» Владимир стал обладателем Кубка Стэнли.
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