Генеральный менеджер «Рейнджерс»: перед сделкой по Тарасенко я советовался с Панариным

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри на пресс-конференции заявил, что перед обменом с «Сент-Луис Блюз» с участием Владимира Тарасенко он общался с форвардом «синерубашечников» Артемием Панариным.
«Пока я готовился к этой сделке, я быстро поговорил с Артемием [Панариным]. Мы рады видеть его в команде и думаем, что он отлично впишется в коллектив», — цитирует Друри официальный «твиттер» «Рейнджерс».
Напомним, сегодня, 9 февраля, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и защитника Нико Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.
Дебют Тарасенко и Микколы состоится в матче с «Сиэтл Кракен» в ночь на 11 февраля в 3:00 мск.
- 9 февраля 2023
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