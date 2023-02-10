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«Ванкувер» обыграл «Айлендерс», у Ильи Сорокина 25 сейвов

«Ванкувер» обыграл «Айлендерс», у Ильи Сорокина 25 сейвов
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4.

На 12-й минуте матча Кайл Палмьери открыл счёт голам. Спустя 40 секунд Оливер Экман-Ларссон сравнял счёт. На 13-й минуте игры Брок Бёзер вывел гостей вперёд. Спустя две минуты счёт вновь стал равным – забил Брок Нельсон.

На 23-й минуте Мэтью Барзал вывел хозяев вперёд. А на 36-й минуте забил и Бо Хорват. На 37-й минуте Нильс Оман сократил отставание до минимума.

На 45-й минуте Элиас Петтерссон сравнял счёт. А уже на 49-й минуте гости вышли вперёд после того, как Петтерссон оформил дубль. На 57-й минуте Энтони Бовиллье забил за гостей. А Ноа Добсон на последней минуте игры установил итоговый счёт.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 28 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2023, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Палмьери (Бейли, Пелеч) – 11:05 (5x5)   1:1 Экман-Ларссон (Петтерссон) – 11:44 (5x5)   1:2 Бёзер (Миллер, Стиллман) – 12:30 (5x5)   2:2 Нельсон – 14:34 (5x5)   3:2 Барзал (Добсон) – 22:26 (5x5)   4:2 Хорват (Барзал, Пулок) – 35:13 (5x5)   4:3 Оман (Ди Джузеппе, Джошуа) – 36:04 (5x5)   4:4 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 44:38 (5x4)   4:5 Петтерссон (Бёзер, Бир) – 48:28 (5x5)   4:6 Бовиллье (Бёзер, Хьюз) – 56:58 (5x4)   5:6 Добсон (Барзал, Хорват) – 59:11 (6x4)
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