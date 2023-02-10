«Ванкувер» обыграл «Айлендерс», у Ильи Сорокина 25 сейвов

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4.



На 12-й минуте матча Кайл Палмьери открыл счёт голам. Спустя 40 секунд Оливер Экман-Ларссон сравнял счёт. На 13-й минуте игры Брок Бёзер вывел гостей вперёд. Спустя две минуты счёт вновь стал равным – забил Брок Нельсон.



На 23-й минуте Мэтью Барзал вывел хозяев вперёд. А на 36-й минуте забил и Бо Хорват. На 37-й минуте Нильс Оман сократил отставание до минимума.



На 45-й минуте Элиас Петтерссон сравнял счёт. А уже на 49-й минуте гости вышли вперёд после того, как Петтерссон оформил дубль. На 57-й минуте Энтони Бовиллье забил за гостей. А Ноа Добсон на последней минуте игры установил итоговый счёт.



Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 28 сейвов.