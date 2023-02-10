Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Василевский – первая звезда матча «Тампа» – «Колорадо»

Андрей Василевский – первая звезда матча «Тампа» – «Колорадо»
Комментарии

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:0.

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский был признан первой звездой матча. У него на счету шат-аут и 30 отражённых бросков. На втором месте расположился Брэндон Хагель. Он заработал три очка (2+1). Третье место у Энтони Чирелли. Он оформил ассистентский дубль.

На 16-й минуте матча Кори Перри открыл счёт. На 29-й минуте удвоил преимущество Брэндон Хагель. Спустя две минуты забил и Брэйден Пойнт. Примечательно, что ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров. На 39-й минуте Хагель оформил дубль. Итоговый гол на 46-й минуте забил российский защитник Михаил Сергачёв.

Такого кошмара с Василевским в НХЛ ещё не было. Сделал 42 сейва, но запустил целую авоську Такого кошмара с Василевским в НХЛ ещё не было. Сделал 42 сейва, но запустил целую авоську
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023