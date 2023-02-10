Андрей Василевский – первая звезда матча «Тампа» – «Колорадо»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:0.



Российский голкипер хозяев Андрей Василевский был признан первой звездой матча. У него на счету шат-аут и 30 отражённых бросков. На втором месте расположился Брэндон Хагель. Он заработал три очка (2+1). Третье место у Энтони Чирелли. Он оформил ассистентский дубль.



На 16-й минуте матча Кори Перри открыл счёт. На 29-й минуте удвоил преимущество Брэндон Хагель. Спустя две минуты забил и Брэйден Пойнт. Примечательно, что ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров. На 39-й минуте Хагель оформил дубль. Итоговый гол на 46-й минуте забил российский защитник Михаил Сергачёв.