Дементьев: ещё на драфте «Рейнджерс» планировали выбирать Тарасенко

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что обмен Владимира Тарасенко в «Рейнджерс» пойдёт на пользу нападающему.
«Думаю, что новый вызовов в карьере, связанный с обменом, даст возможность Владимиру показать игру, от которой он и его команда получат удовлетворение. Есть несколько факторов. Первый, это то, что в команде уже есть его друг Артемий Панарин, с которым они давно дружат и неимоверно понимают друг друга в игре. Второй, это то, что ещё на драфте «Рейнджерс» планировали выбирать Тарасенко, и даже за день до драфта попросили «подготовить речь». Прошло столько времени, поменялось много людей в организации, но интерес сохранился. Поздравляю все стороны с данным событием и желаю, чтобы все ожидания оправдались», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.
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