Тренер «Стальных Лис» Николай Лемтюгов рассказал, как устроена коммуникация между командами КХЛ и МХЛ в Магнитогорске.

«У нас есть менеджер, который держит связь с главной командой. Двери главной команды всегда открыты. Если у меня возникает какой-то вопрос по большинству, например, или что-то ещё, я всегда могу обратиться к Илье Петровичу (Воробьёву, главному тренеру «Металлурга». — Прим. «Чемпионата»). Нет никаких запретов, что мы не можем куда-то заходить. Перенять опыт игры, тактики — это всё работает.



Момент, который тоже очень важен: к нам могут зайти в тренерскую, спросить, кто, на наш взгляд, находится в ближайшем резерве для первой команды. Есть основные имена, но физическое состояние никто не отменял. Илья Петрович может зайти к Станиславу Андреевичу (Шумику, главному тренеру «Стальных Лис». — Прим. «Чемпионата») и узнать, в каком состоянии сейчас Жуков, Канцеров, Рыбин, Квочко, Зимин… Всё это свободно, мы ведём диалог, изоляции между командами нет», — сказал Лемтюгов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»: