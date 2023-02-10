Михайлов: обмен — часть профессии. Дай бог, чтобы у Тарасенко в «Рейнджерс» всё получилось

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал обмен российского нападающего Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Обмен – это часть профессии Тарасенко. Хочу пожелать ему удачи в новой команде. Не очень наблюдаю за «Рейнджерс», но, надеюсь, команда будет играть в плей-офф. Дай бог, чтобы в «Рейнджерс» у него всё получилось. Удачи, успехов и здоровья! А главное – без травм», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.