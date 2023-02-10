«Сложные кейсы». Крылов объяснил свою роль в работе по комплектованию «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, в каких случаях участвует в переговорах по контрактам с хоккеистами.
«Я принимаю участие в очень-очень-очень-очень узком сегменте переговоров с очень малым количеством игроков. Сложные кейсы. На данный момент таких у нас кейсов нет, поэтому я и не привлекаюсь к этой работе. Но, если нужно, я подключусь к этой работе», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Крылов является председателем Совета директоров ХК «Авангард» с 2018 года. За это время омский клуб дважды доходил до финала розыгрыша Кубка Гагарина и становился его обладателем в сезоне-2020/2021. В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции.
- 10 февраля 2023
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