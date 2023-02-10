Стали известны партнёры Тарасенко по звену на первой тренировке в «Рейнджерс»
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Стали известны партнёры по звену Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Артур Стэйпл на своей странице в «Твиттере».
Так, новичка «рейнджеров» поставили в первое звено. Там ему компанию составят на левом фланге Артемий Панарин, а в центре — Мика Зибанеджад.
Все звенья «Рейнджерс»:
Панарин — Зибанеджад — Тарасенко;
Крайдер — Трочек — Кравцов;
Лафренье — Хитил — Какко;
Веси — Гудроу — Готье (Лешишин).
Миллер — Труба;
Линдгрен — Фокс;
Миккола — Шнайдер;
Харпур.
Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.
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