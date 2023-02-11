Шайба Тарасенко и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Каапо Какко, Винсент Трочек, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, Райан Линдгрен (в пустые ворота), а также российский нападающий Владимир Тарасенко, которому в моменте с голом ассистировал его соотечественник Артемий Панарин. На счету российского голкипера Игоря Шестёркина 26 сейвов.

У гостей в этом матче забивали Оливер Бьёркстранд, Джаред Макканн, а также Брэндон Танев.

«Рейнджерс» одержали четвёртую победу кряду. «Сиэтл», в свою очередь, потерпел третье подряд поражение.