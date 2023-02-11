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Шайба Тарасенко и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

Шайба Тарасенко и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Каапо Какко, Винсент Трочек, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, Райан Линдгрен (в пустые ворота), а также российский нападающий Владимир Тарасенко, которому в моменте с голом ассистировал его соотечественник Артемий Панарин. На счету российского голкипера Игоря Шестёркина 26 сейвов.

У гостей в этом матче забивали Оливер Бьёркстранд, Джаред Макканн, а также Брэндон Танев.

«Рейнджерс» одержали четвёртую победу кряду. «Сиэтл», в свою очередь, потерпел третье подряд поражение.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Тарасенко (Панарин) – 02:49 (5x5)   2:0 Какко (Хитил, Лафреньер) – 05:01 (5x5)   3:0 Трочек (Крайдер, Линдгрен) – 14:29 (5x5)   4:0 Труба (Трочек, Какко) – 21:03 (5x4)   4:1 Бьёркстранд (Толванен) – 22:07 (5x5)   5:1 Зибанеджад (Крайдер, Фокс) – 43:19 (5x4)   5:2 Макканн (Данн, Бьёркстранд) – 45:59 (5x4)   5:3 Танев (Донато, Данн) – 46:21 (5x5)   6:3 Линдгрен – 57:51 (en)
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