Шайба Тарасенко и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Каапо Какко, Винсент Трочек, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, Райан Линдгрен (в пустые ворота), а также российский нападающий Владимир Тарасенко, которому в моменте с голом ассистировал его соотечественник Артемий Панарин. На счету российского голкипера Игоря Шестёркина 26 сейвов.
У гостей в этом матче забивали Оливер Бьёркстранд, Джаред Макканн, а также Брэндон Танев.
«Рейнджерс» одержали четвёртую победу кряду. «Сиэтл», в свою очередь, потерпел третье подряд поражение.
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