Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», покорившим отметку в 1200 очков

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и довёл общее количество очков в лиге до 1200 (463+737). Россиянин стал лишь третьим игроком в истории франшизы, которому покорилась данная отметка. Двумя другими являются Сидни Кросби, у которого 1471 очка (541+930), и Марио Лемье с 1723 очками (690+1033).

Отметим, что россиянин стал лишь четвёртым действующим хоккеистом НХЛ, у которого не меньше 1200 очков. Помимо него, в этот список входят Кросби, Патрик Кейн (1215 очков) и Александр Овечкин (1464 очка).

В текущем сезоне на счету россиянина 51 матч, в котором нападающий набрал 54 очка — забросил 19 шайб и отдал 35 результативных передач.