Ротенберг: в хоккее нужен инстинкт убийцы — это такая спортивная война

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с «Авангардом».

«Мы хорошо начали. Было полное выполнение установки. Все три периода, в принципе, играли в высоком темпе обе команды. В Омске хорошие мастера. Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нужно поправить перед плей-офф.



СКА не хватило инстинкта убийцы? Да, можно так сказать. Где тонко, там и рвётся. Будут сделаны выводы. Хорошие голы забили, играли по системе, площадка нам знакомая — 26 (метров. — Прим. «Чемпионата»), а не 28, как в двух предыдущих матчах. Мы увидели нашу систему, которая здорово работает на площадке 26. Мы играли в свою игру, отлично контролировали шайбу, забили хорошие голы, но, видимо, нам нужно забивать ещё больше, отнестись более внимательно к реализации, более агрессивно играть. Давать пространство таким мастерам, которые играют в омском «Авангарде», это недопустимо. Где-то, как вы говорите, в хоккее нужен инстинкт убийцы — это такая спортивная война. Нужно выигрывать каждое единоборство, каждый микроматч. Где-то наши ребята сегодня допустили лишнего, поэтому будут сделаны выводы по составу», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.