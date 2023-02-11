Виктор Козлов прокомментировал крупную сухую победу «Салавата» в матче с «Витязем»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями после победы во встрече с «Витязем». Уфимская команда одержала крупную победу со счётом 4:0. Дубль оформил американский форвард Александр Хмелевски, ещё по голу забили Евгений Тимкин и Николай Кулёмин. Голкипер Илья Ежов оформил шат-аут.
Для «Салавата Юлаева» эта победа стала третьей подряд.
«Чёткая игра, солидная от первой и до последней минуты. Помогли Илье Ежову заработать «сухарь», грамотно действовали и в обороне, и в атаке. Сегодня был другой настрой. Мы проанализировали встречу с «Куньлунем». Я доволен тем, что мы весь матч прессинговали и держали высокий темп.
В последнее время команда стала больше прессинговать, идти вперёд? У нас есть скоростные ребята, играющие в давление, способные быстро избавить соперника от шайбы. На это сориентировали тактику. Есть что улучшить перед плей-офф? Всегда хочется, чтобы ребята играли лучше и чётче. Предела совершенству нет. Хочется, чтобы мы к плей-офф прибавили во всех компонентах», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».
- 11 февраля 2023
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