«Салават» крупно обыграл «Витязь». У Хмелевски — дубль, у Ежова — шат-аут

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
На третьей минуте матча Евгений Тимкин вывел юлаевцев вперёд. На 27-й минуте Александр Хмелевски удвоил преимущество уфимской команды. Очки за результативные передачи получили Шакир Мухамадуллин и Михаил Науменков. На 54-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 56-й минуте Николай Кулёмин забросил четвёртую шайбу. Илья Ежов оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Сочи». «Нефтехимик» примет «Витязь». Оба матча состоятся 13 февраля.
- 11 февраля 2023
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