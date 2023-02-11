«Салават» крупно обыграл «Витязь». У Хмелевски — дубль, у Ежова — шат-аут

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

На третьей минуте матча Евгений Тимкин вывел юлаевцев вперёд. На 27-й минуте Александр Хмелевски удвоил преимущество уфимской команды. Очки за результативные передачи получили Шакир Мухамадуллин и Михаил Науменков. На 54-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 56-й минуте Николай Кулёмин забросил четвёртую шайбу. Илья Ежов оформил шат-аут.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Сочи». «Нефтехимик» примет «Витязь». Оба матча состоятся 13 февраля.