Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават» крупно обыграл «Витязь». У Хмелевски — дубль, у Ежова — шат-аут

«Салават» крупно обыграл «Витязь». У Хмелевски — дубль, у Ежова — шат-аут
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Тимкин – 02:00 (5x5)   2:0 Хмелевски (Мухамадуллин, Науменков) – 26:04 (5x4)   3:0 Хмелевски – 53:42 (en)   4:0 Кулёмин (Кадейкин) – 55:55 (5x5)

На третьей минуте матча Евгений Тимкин вывел юлаевцев вперёд. На 27-й минуте Александр Хмелевски удвоил преимущество уфимской команды. Очки за результативные передачи получили Шакир Мухамадуллин и Михаил Науменков. На 54-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 56-й минуте Николай Кулёмин забросил четвёртую шайбу. Илья Ежов оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Сочи». «Нефтехимик» примет «Витязь». Оба матча состоятся 13 февраля.

Новость по теме
Шайба Хмелевски в овертайме принесла «Салавату» победу над «Куньлунем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023