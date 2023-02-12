44 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч состоялся в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Логан О'Коннор, Мэтт Ньето, Девон Тэйвз и Натан Маккиннон (дважды). Российский голкипер Александр Георгиев сделал 41 сейв. Нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

За «Флориду» забивали Аарон Экблад, Сэм Беннетт и Александр Барков. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 44 сейва сейвов.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Колорадо» сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 14 и 15 февраля соответственно.