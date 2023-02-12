44 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Колорадо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч состоялся в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:3.
В составе победителей отличились Логан О'Коннор, Мэтт Ньето, Девон Тэйвз и Натан Маккиннон (дважды). Российский голкипер Александр Георгиев сделал 41 сейв. Нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.
За «Флориду» забивали Аарон Экблад, Сэм Беннетт и Александр Барков. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 44 сейва сейвов.
В следующем матче «Флорида» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Колорадо» сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 14 и 15 февраля соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 О'Коннор (Кольяно, Жирар) – 03:35 (4x5) 0:2 Ньето (Комфер) – 08:04 (5x5) 1:2 Экблад (Лунделль, Райнхарт) – 27:03 (5x5) 2:2 Беннетт (Стаал, Ткачук) – 28:08 (5x5) 2:3 Тэйвз (Байрэм, Маккиннон) – 28:33 (5x5) 2:4 Маккиннон (Рантанен) – 34:01 (5x4) 3:4 Барков (Райнхарт) – 51:03 (5x5) 3:5 Маккиннон (Рантанен, Комфер) – 59:01 (en)
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