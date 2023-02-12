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«Коламбус» переиграл «Торонто», у Кирилла Марченко два очка

«Коламбус» переиграл «Торонто», у Кирилла Марченко два очка
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В первом периоде хозяева отличились дважды: Вильям Нюландер и Майкл Бантинг. Во втором периоде три шайбы забросили гости: Бун Дженнер с передачи российского нападающего Кирилла Марченко, сам Марченко и Шон Курали. И в третьем периоде за хозяев забил Моргаг Райлли, а за гостей – Кент Джонсон.

Для Марченок эта голевая передача стала первой в карьере в Национальной хоккейной лиге. До этого он отметился 13 точными ударами по воротам соперника. Таким образом, Кирилл набрал 14-е (14+1) очко в НХЛ.

Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Нюландер (Керфут, Йернкрок) – 02:39 (5x5)   2:0 Бантинг (Марнер) – 10:40 (5x5)   2:1 Дженнер (Марченко) – 24:21 (5x5)   2:2 Марченко (Дженнер, Годро) – 35:01 (5x5)   2:3 Курали (Джонсон, Оливье) – 35:58 (5x5)   3:3 Райлли (Марнер, Нюландер) – 41:20 (5x4)   3:4 Джонсон (Силлинджер, Рослович) – 45:46 (5x5)
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