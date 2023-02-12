«Коламбус» переиграл «Торонто», у Кирилла Марченко два очка

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В первом периоде хозяева отличились дважды: Вильям Нюландер и Майкл Бантинг. Во втором периоде три шайбы забросили гости: Бун Дженнер с передачи российского нападающего Кирилла Марченко, сам Марченко и Шон Курали. И в третьем периоде за хозяев забил Моргаг Райлли, а за гостей – Кент Джонсон.
Для Марченок эта голевая передача стала первой в карьере в Национальной хоккейной лиге. До этого он отметился 13 точными ударами по воротам соперника. Таким образом, Кирилл набрал 14-е (14+1) очко в НХЛ.
Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.
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