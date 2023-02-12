Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за 22 года, оформившим покер на выезде

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Главным героем матча стал российский нападающий гостей Артемий Панарин, набравший 5 (4+1) очков. 31-летний форвард стал первым игроком «Рейнджерс» за 22 года, оформившим покер на выезде. Россиянин сегодня повторил достижение чешского форварда Радека Дворжака, который отметился подобным достижением в составе «синерубашечников» в марте 2001 года.

В нынешнем сезоне на счету Панарина стало 59 (16+43) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "+1" и 24 минутах штрафного времени.