Мышкин: беспокоят вратари «Авангарда». В СКА потенциально один из сильнейших дуэтов в КХЛ

Легендарный голкипер сборной СССР, экс-тренер вратарей сборной России Владимир Мышкин оценил игру вратарей во вчерашнем матче «Авангард» — СКА.

«Оба гола омича Ткачёва — вратарские, голкипер СКА Николаев, наверное, постарается побыстрее их забыть. Та же история с его визави Демченко — две шайбы «Авангарду» с вратарской точки зрения получились слабыми. У Николаева была отличная первая половина чемпионата. Во второй, подписав контракт, он, возможно, немного остановился. А в нашем деле останавливаться нельзя, каждый день ты должен расти.

Подъяпольский в СКА хорошо начал, но потом пошли ошибочки и несчастные случаи. В «Северстали» все последние годы он играл как один из лучших вратарей Лиги. Надо выходить на череповецкий уровень. В чём проблема? Детали знают тренеры вратарей внутри команды. В Череповце Подъяпольский играл под одной нагрузкой — в среднем 30-40 бросков за матч, в СКА нагрузки другие — бросков 20-30. Там был клуб-середняк, тут — лидер. Нужно время на перестройку — и ментальную, и функциональную. На мой взгляд, в потенциале дуэт Подъяпольский — Николаев — один из сильнейших в Лиге. Оба в самом расцвете сил, с хорошей школой. Резерв — психология.

Голкиперы «Авангарда»? Вообще, откровенно говоря, вратарская линия «Авангарда» беспокоит. В ней всё зависит от Демченко, нет глубины. А в плей-офф на голкиперов будут очень серьёзные нагрузки. Хорошо знаю Василия, в своё время в дуэте с Андреем Василевским в роли тренера молодёжной сборной брал его в Америку в различные турне. Демченко — быстрый, с интересной школой. Явный резерв — стабильность и психологическая устойчивость. Два матча могут пойти хорошо, но в третьем...» — цитирует Мышкина Russia-Hockey.ru

В текущем сезоне КХЛ на счету Николаева 25 побед в 37 матчах с процентом отражённых бросков 93,1%. Подъяпольский в составе питерского клуба выиграл пять из 15 матчей с процентом отражённых бросков 90%. Демченко выиграл 29 из 52 матчей за «Авангард» с процентом отражённых бросков 92,8%.