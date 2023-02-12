Новиков: Даниил Собченко и Юрий Урычев сегодня, без сомнений, играли бы в НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что Даниил Собченко и Юрий Урычев могли бы играть сегодня в НХЛ. Хоккеисты выигрывали золото на МЧМ-2011 сборной России, где Новиков работал помощником главного тренера. Молодые ребята вместе с командой «Локомотив» погибли в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года под Ярославлем. Члены той молодёжной сборной России Артемий Панарин и Владимир Тарасенко сейчас выступают за «Рейнджерс».

«Судьба дала мне возможность поработать на МЧМ-2011. Вы посмотрите, что сделала та великая победа в Баффало в плане биографии этих ребят! Убеждён: если бы её не было, то их судьба могла быть сложнее. Если тренер не даёт результат, ломаются судьбы ребят. Посмотрите, сколько выдающихся хоккеистов вышло из той команды! Но мы не должны забывать Даниила Собченко и Юру Урычева из Ярославля.

Они тоже бы сегодня играли в НХЛ, у меня в этом нет сомнений. Но мы помним ту ужасную авиакатастрофу, которая произошла в Ярославле. Тот результат изменил судьбы хоккеистов. Я даже не говорю о той радости, которую доставила эта победа нашей стране и болельщикам», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Собченко и Урычев успели провести в КХЛ на двоих в общей сложности 107 матчей.