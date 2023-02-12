Заслуженный тренер России: жаль, что Тарасенко стал морально затухать в «Сент-Луисе»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил переход российского нападающего Владимира Тарасенко в состав «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Я бы не стал находиться в нирване по поводу перехода Тарасенко. То, что он забросил в первом же матче – это очень важно. Вопросы психологии важны для каждого хоккеиста, потому что внутри есть душа, тревога и обиды. Связка с Панариным сработала прекрасно. Но впереди у него очень непростой путь. Пройдёт несколько матчей, и все начнут задаваться вопросом: «Ага, а что дальше?» Важно, как будут его использовать. Тренер должен быть готов, что связка Тарасенко с Панариным может не сработать. Что делать, как его поддержать? Панарин отвлекает всё на себя, но и за Тарасенко одним глазом будут смотреть.
Тарасенко вошёл в когорту великих хоккеистов, его вклад в победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли был очень большим. Очень жаль, что он стал морально затухать в той команде. Очевидно, что переход просился, и это хорошо, что он попал в играющую команду, где рулит Панарин. Если бы он ушёл в другой клуб, я бы поставил под вопрос его дальнейшие успехи», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
Тарасенко дебютировал за «Рейнджерс» в матче с «Сиэтлом» (6:3) и забросил шайбу в своей второй смене. Форвард был признан первой звездой игрового дня в НХЛ 11 февраля.
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