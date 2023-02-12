Экс-вратарь СКА: приход Тарасенко в «Рейнджерс» мог «встряхнуть» Панарина

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил покер форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:2) и прокомментировал недавний обмен Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса».

«Переход Тарасенко мог как-то сказаться на настроении Панарина? Конечно, эмоции в хоккее очень многое значат. Хоккеист же не робот. Когда эмоций нет, человек играет, старается, работает. Но у него нет той изюминки, которая даёт эмоции. А вот когда происходит какая-то «подзарядка», игрок совершает подвиги, ловит кураж. За это болельщики и любят хоккей.

Эмоции Панарина могли быть вызваны приходом в команду Тарасенко? Почему нет? Старая связка, вместе играли и в сборной, и в СКА. Панарин мог показать партнёру: смотри, дескать, как тут можно.

Панарин — сложный форвард для вратарей? Непростой. Во-первых, он праворукий. Во-вторых, нестандартная обводка. В-третьих, бросить может в любой момент. Он и в КХЛ терзал вратарей, и в НХЛ продолжает это делать. Важный момент: Панарин не смотрит на шайбу перед броском — смотрит на вратаря. И, видя, что тот делает, какую позицию занимает, совершает бросок, который сложно отразить», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Панарина 59 (16+43) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ.