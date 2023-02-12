Фёдоров делал пометки на схеме, чирлидерши поддерживали «Динамо». Фото победы ЦСКА

Сегодня, 12 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали гости.



Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, не напрягает ли его в преддверии скорого начала плей-офф то обстоятельство, что уже не первый раз в сезоне игрокам столичной команды необходим серьёзный разговор в раздевалке, чтобы вернуться к стандартам своей игры, учитывая, что в плей-офф времени на такие разговоры может не хватить.



«Вы всё правильно говорите. Назовём это проблемами роста. Мы анализируем ситуацию, смотрим на неё. У нас многие игроки вообще первый раз будут играть в плей-офф. А говорить о том, что кто-то у нас много выигрывал, мы тоже не можем этим похвастаться. Да, есть игроки, кто выигрывал ВХЛ или МХЛ, но вы же понимаете, что это немного другой уровень. Если брать наши последние игры, то мы играли с «Локомотивом» и ЦСКА – командами, которые выстраивались по пять лет и стараются выиграть кубок. Это опытные и цельные команды, можно сказать, что солидные», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.