Лавиолетт — о поражении от «Сан-Хосе»: мы не были достаточно хороши, чтобы выиграть матч

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт подвёл итог встречи с «Сан-Хосе».

«Они были лучше нас во многих аспектах. Мы старались набирать обороты в матче. Мы не работали достаточно и не были достаточно хороши, чтобы выиграть матч», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 4:1 одержали гости. В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 15 февраля (3:00 мск).

«Столичные» занимают седьмое место в таблице Востока.