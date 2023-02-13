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Евгений Кузнецов прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Сан-Хосе»

Евгений Кузнецов прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Сан-Хосе»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

«Просто иду к воротам и думаю, когда попадаешь в сетку, случаются хорошие вещи. Я думал, что этот гол придаст нам импульс, но, к сожалению, этого не произошло. Тяжёлое поражение, и я верю, что эта игра, этот результат обязательно сделают нас лучше», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Единственную шайбу в составе «Вашингтона» забросил Кузнецов.

В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 54 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 36 результативных передач.

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