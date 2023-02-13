Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» Шири: поражение от «Сан-Хосе» показало нам многое

Форвард «Вашингтона» Шири: поражение от «Сан-Хосе» показало нам многое
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Конор Шири поделился мыслями после поражения от «Сан-Хосе Шаркс».

«Отсутствие «химии»? Это сложный вопрос. Я думаю, что сегодняшняя игра показала нам многое. В целом нам нужно немного больше действовать у ворот, создавать больше трафика и больше бросать. Необходимо создавать возможности для добивания и второго шанса.

В матче мы не очень удачно менялись, что приводило к переходу «Сан-Хосе» в нашу зону», — приводит слова Шири Washington Hockey Now.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 4:1 одержали гости. В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 15 февраля (3:00 мск).

Новость по теме
Барабанов признан второй звездой матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон», Кузнецов — третьей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023