Форвард «Вашингтона» Шири: поражение от «Сан-Хосе» показало нам многое

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Конор Шири поделился мыслями после поражения от «Сан-Хосе Шаркс».
«Отсутствие «химии»? Это сложный вопрос. Я думаю, что сегодняшняя игра показала нам многое. В целом нам нужно немного больше действовать у ворот, создавать больше трафика и больше бросать. Необходимо создавать возможности для добивания и второго шанса.
В матче мы не очень удачно менялись, что приводило к переходу «Сан-Хосе» в нашу зону», — приводит слова Шири Washington Hockey Now.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 4:1 одержали гости. В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 15 февраля (3:00 мск).
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