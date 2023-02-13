Барабанов признан второй звездой матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон», Кузнецов — третьей

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вошли в тройку лучших игроков встречи, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Барабанов признан второй звездой матча, Кузнецов — третьей. Лучшим игроком матча признан шведский защитник «Шаркс» Эрик Карлссон, набравший три очка. На счету Барабанова и Кузнецова по заброшенной шайбе.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 4:1 одержали гости. В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 15 февраля (3:00 мск).