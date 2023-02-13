Хоккеисты «Торонто» поехали на тренировку на метро

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» поехали на тренировку на метро, сообщает пресс-служба «кленовых листьев».
Игроки канадской команды вместе с обычными пассажирами проехались в подземке. Хоккеисты «кленовых листьев» провели тренировку на уличном катке. На мероприятие пришло большое количество болельщиков.
Отметим, что «Торонто» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Мэйпл Лифс» набрали 72 очка в 54 встречах нынешнего сезона. Кроме того, «кленовые листья» находятся на второй позиции в Атлантическом дивизионе, уступая лишь «Бостон Брюинз» (83 балла в 52 встречах). В сводной таблице НХЛ «Торонто» также на четвёртом месте.
Следующий матч «Мэйпл Лифс» проведут в ночь с 15 на 16 февраля мск с «Чикаго Блэкхоукс». Встреча пройдёт в Торонто.
- 13 февраля 2023
-
19:50
-
19:37
-
19:33
-
19:21
-
19:08
-
18:50
-
18:49
-
18:19
-
17:59
-
17:37
-
17:17
-
16:52
-
16:23
-
15:51
-
15:13
-
14:41
-
14:23
-
14:06
-
13:35
-
13:22
-
13:07
-
12:50
-
12:35
-
12:14
-
12:08
-
11:37
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
10:23
-
10:09
-
10:00
-
09:40
-
09:31
-
09:22