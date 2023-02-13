Хоккеисты «Торонто» поехали на тренировку на метро

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» поехали на тренировку на метро, сообщает пресс-служба «кленовых листьев».

Игроки канадской команды вместе с обычными пассажирами проехались в подземке. Хоккеисты «кленовых листьев» провели тренировку на уличном катке. На мероприятие пришло большое количество болельщиков.

Отметим, что «Торонто» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Мэйпл Лифс» набрали 72 очка в 54 встречах нынешнего сезона. Кроме того, «кленовые листья» находятся на второй позиции в Атлантическом дивизионе, уступая лишь «Бостон Брюинз» (83 балла в 52 встречах). В сводной таблице НХЛ «Торонто» также на четвёртом месте.

Следующий матч «Мэйпл Лифс» проведут в ночь с 15 на 16 февраля мск с «Чикаго Блэкхоукс». Встреча пройдёт в Торонто.