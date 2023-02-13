Кузнецов прокомментировал своё состояние после жёсткого силового приёма игрока «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал своё состояние после жёсткого силового приёма форварда «Сан-Хосе» Логана Кутюра.

«Всё в порядке», — приводит слова Кузнецова Washington Post.

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Напомним, в ходе второго периода российский нападающий пострадал от силового приёма Кутюра. Кузнецов схватился за руку, после чего удалился в раздевалку. Спустя время форвард вернулся на лёд.

Ранее на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, США, завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу во встрече со счётом 4:1 одержали гости. Евгений Кузнецов забросил единственную шайбу «Вашингтона» в этом матче.