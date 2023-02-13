Кузнецов прокомментировал своё состояние после жёсткого силового приёма игрока «Сан-Хосе»
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал своё состояние после жёсткого силового приёма форварда «Сан-Хосе» Логана Кутюра.
«Всё в порядке», — приводит слова Кузнецова Washington Post.
Напомним, в ходе второго периода российский нападающий пострадал от силового приёма Кутюра. Кузнецов схватился за руку, после чего удалился в раздевалку. Спустя время форвард вернулся на лёд.
Ранее на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, США, завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу во встрече со счётом 4:1 одержали гости. Евгений Кузнецов забросил единственную шайбу «Вашингтона» в этом матче.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
21:24
-
21:15
-
20:50
-
20:31
-
20:07
-
20:02
-
19:50
-
19:37
-
19:33
-
19:21
-
19:08
-
18:50
-
18:49
-
18:19
-
17:59
-
17:37
-
17:17
-
16:52
-
16:23
-
15:51
-
15:13
-
14:41
-
14:23
-
14:06
-
13:35
-
13:22
-
13:07
-
12:50
-
12:35
-
12:14
-
12:08
-
11:37
-
11:10
-
11:01
-
11:00
Партнерский контент