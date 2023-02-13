Iltalehti раскрыло, какую зарплату клуб КХЛ предлагал хоккеисту из чемпионата Финляндии

Финское издание Iltalehti рассказало о том, какую заработную плату один из клубов Континентальной хоккейной лиги предлагал хоккеисту из Финляндии.

«Финский хоккеист, выступающий в СМ-Лииге (высшая лига Финляндии. — Прим. «Чемпионата»), недавно получил от России предложение в размере $ 1,2 млн на сезон-2023/2024. Это была зарплата после уплаты налогов, контракт на один сезон.



И это не единственный финский игрок, получивший большое предложение из России», — говорится в сообщении.

Отметим, что по нынешнему курсу $ 1,2 млн — около 89 млн рублей.

Напомним, в сезоне-2022/2023 в Континентальной хоккейной лиге выступает лишь один финский хоккеист — 31-летний нападающий челябинского «Трактора» Теэму Пулккинен.