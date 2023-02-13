Агент: ни у одного финского игрока не возникло желания ехать в КХЛ в нынешней ситуации

Хоккейный агент, представляющий интересы игроков из Финляндии и пожелавший сохранить анонимность, рассказал об отношении местных хоккеистов к возможному переезду в КХЛ.

«Наш представитель из России недавно спросил, заинтересованы ли наши клиенты в переходе в КХЛ на следующий сезон. Ни у одного игрока не было желания ехать туда в нынешней ситуации.



Я сомневаюсь, что сейчас там начнут предлагать действительно большие суммы основным игрокам. КХЛ никогда не интересовалась средними игроками. Не думаю, что многие финны поедут туда в следующем сезоне», — приводит слова агента Iltalehti.

Отметим, что в нынешнем сезоне в Континентальной хоккейной лиге выступает лишь один финский игрок — 31-летний нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен.