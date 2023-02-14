Тренер «Миннесоты» — о проблемах в атаке: если бы мы знали, то перещёлкнули выключатель

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал слабую игру команды в нападении.
«Я больше не говорю об атаке. Если честно, зачем? Мы говорили с командой об этом. Если мы продолжим говорить что-то вроде: «Мы не можем забить, мы не можем забить, мы не можем забить», — в конце концов вы подумаете, что не можете забить.
Мы будем забивать так, как забивали. Мы собираемся поражать ворота соперников. Будем играть «5х5». Когда мы это сделаем, у нас будет ещё несколько прорывов, какой был в прошлом матче с голом Хартци. Мы просто должны продолжать шлифовать нашу игру. Мы получим награду за такой стиль.
Конечно, мы всё ещё можем забивать, прорываясь по флангам и отдавая передачи на пятачок. Мы позволим ребятам продолжать так играть. Но мы собираемся забивать голы в стиле «Миннесоты Уайлд», мы будем забивать голы надёжными способами и просто продолжим проповедовать это.
Очевидно, что мы, тренеры, всё время говорим о нехватке голов и пытаемся ограничить эти разговоры вокруг игроков. Это расстраивает, потому что это будто вызываем мысли: «Куда это делось? Куда это исчезло?» Если бы мы знали, то, очевидно, перещёлкнули бы выключатель, и всё вернулось бы. Мы просто продолжим искать свои шансы», — приводит слова Эвасона The Athletic.
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