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«Нужно забить пару уродливых голов». Капризов высказался о своей игре

«Нужно забить пару уродливых голов». Капризов высказался о своей игре
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Форвард нанёс шесть бросков, совершил 10 попыток и забросил одну шайбу.

«У нас уже была пара таких матчей, и, честно говоря, нам нужно просто пойти и забить несколько «грязных» голов. Нужно найти способ выиграть несколько неприятных сражений за шайбу и забить несколько уродливых голов. Это откроет нам простор для создания нескольких хороших моментов и более красивых шайб. Это касается и меня. Мне нужно пойти и забить несколько «грязных» голов. Нужно найти способ заставить нас раскрыться и начать выигрывать матчи», — приводит слова Капризова The Athletic.

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