«Нужно забить пару уродливых голов». Капризов высказался о своей игре
Поделиться
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Форвард нанёс шесть бросков, совершил 10 попыток и забросил одну шайбу.
«У нас уже была пара таких матчей, и, честно говоря, нам нужно просто пойти и забить несколько «грязных» голов. Нужно найти способ выиграть несколько неприятных сражений за шайбу и забить несколько уродливых голов. Это откроет нам простор для создания нескольких хороших моментов и более красивых шайб. Это касается и меня. Мне нужно пойти и забить несколько «грязных» голов. Нужно найти способ заставить нас раскрыться и начать выигрывать матчи», — приводит слова Капризова The Athletic.
Новость по темеКапризов устроил массовую потасовку в матче с «Флоридой»
Новость по темеКапризов не смог переиграть Бобровского в серии буллитов. Видео
Комментарии
- 14 февраля 2023
-
12:36
-
12:17
-
11:50
-
11:33
-
11:17
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:11
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
09:19
-
09:05
-
08:53
-
08:45
-
08:40
-
08:10
-
07:53
-
07:16
-
06:57
-
06:52
-
06:48
-
06:17
-
06:14
-
05:24
-
03:26
- 13 февраля 2023
-
23:56
-
23:41
-
23:22
-
23:07
-
22:58
-
22:41
-
22:23
-
22:06
Партнерский контент