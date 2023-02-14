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«Иди отсюда!» Французский форвард «Автомобилиста» на русском языке выругался на оператора

«Иди отсюда!» Французский форвард «Автомобилиста» на русском языке выругался на оператора
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В эти минуты на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимает екатеринбургский «Автомобилист». К концу третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев.

В одном из эпизодов заключительного игрового отрезка игроки «Автомобилиста», подъехав к своей скамейке запасных, слушали указания главного тренера Николая Заварухина. В этот момент к игрокам подъехал оператор встречи. Один из игроков клюшкой попытался помешать ему заснять установки Заварухина, второй собой загородил обзор. После этого к оператору повернулся французский нападающий Стефан Да Коста и прогнал его.

«Иди отсюда, *****!» — сказал форвард на русском, оттолкнув оператора.

«Это ненормально», — добавил позже Да Коста.

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