«Иди отсюда!» Французский форвард «Автомобилиста» на русском языке выругался на оператора
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В эти минуты на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимает екатеринбургский «Автомобилист». К концу третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев.
В одном из эпизодов заключительного игрового отрезка игроки «Автомобилиста», подъехав к своей скамейке запасных, слушали указания главного тренера Николая Заварухина. В этот момент к игрокам подъехал оператор встречи. Один из игроков клюшкой попытался помешать ему заснять установки Заварухина, второй собой загородил обзор. После этого к оператору повернулся французский нападающий Стефан Да Коста и прогнал его.
«Иди отсюда, *****!» — сказал форвард на русском, оттолкнув оператора.
«Это ненормально», — добавил позже Да Коста.
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