Слова о низком уровне легионеров в КХЛ — бред. Сейчас иностранцы и тащат лигу

Просто взгляните на статистику. А про «второсортных» хоккеистов из-за рубежа мы уже практически забыли.

В последний год одним из самых важных моментов в отечественном хоккее стал, собственно, вопрос о необходимости существования в нём зарубежных хоккеистов. Многие высказывались против их нахождения в КХЛ, радовались сокращению лимита и ратовали за то, что иностранцы имеют низкий уровень и мешают развиваться российским игрокам. Это очень интересные тезисы, имеющие право на существование. Но разве они обьективны?

Почему-то, высказываясь против легионеров, мастера слова забывали об одной максимально важной и очевидной вещи. О вещи, которая, собственно, во многом определяет уровень спортсмена. Да, я имею в виду статистику. А судя по ней, сейчас именно легионеры поднимают уровень клубов и находятся в лидерах команд по основным показателям результативности.

Не верите? Тогда предлагаю познакомиться со статистикой. В таблицах собраны данные по количеству легионеров в топ-1 (то есть те, кто непосредственно занимает первое место в команде), в топ-3, топ-5 и топ-10. Статистика актуальна на утро 19 января.

Только давайте сразу обсудим несколько нюансов. Во-первых, «Локомотив» и «Ак Барс» будем выводить за скобки, поскольку легионеров там нет, следовательно, с оценкой уровня иностранцев они не помогут. Во-вторых, для «Куньлуня» легионерами будут считаться хоккеисты, либо не имеющие китайского гражданства, либо имеющие оное, но основное гражданство у них другое; для «Барыса» легионерами будут считаться все, кроме русских, белорусских и казахстанских хоккеистов; для минского «Динамо» — все, кроме русских и белорусских игроков. Ну и, в-третьих, оставим за скобками вратарей, поскольку их анализ тянет на отдельный материал.

Лучшие снайперы

В топ-10 лучших снайперов КХЛ четверо — легионеры. Это лидирующий в лиге немец Брукс Мэйсек из «Автомобилиста» (30 голов), идущий на втором месте чех Дмитрий Яшкин из СКА (также 30, но у него на три матча больше), четвёртый — американец Рид Буше из «Авангарда» (24) и девятый — канадец Филипп Майе (19).

Статистика по клубам:

Клуб Топ-1 Топ-3 Топ-5 Топ-10 «Авангард» 1 1 2 3 «Автомобилист» 1 2 3 5 «Адмирал» 0 2 4 4 «Ак Барс» 0 0 0 0 «Амур» 0 0 1 2 «Барыс» 1 2 3 4 «Витязь» 0 1 1 2 «Динамо» М 0 1 1 3 «Динамо» Мн 0 2 2 4 «Куньлунь Ред Стар» 0 1 3 6 «Локомотив» 0 0 0 0 «Металлург» 1 1 1 2 «Нефтехимик» 0 1 1 1 СКА 1 1 1 1 «Салават Юлаев» 0 1 1 1 «Северсталь» 0 0 0 2 «Сибирь» 0 1 2 3 «Спартак» 0 0 1 3 «Торпедо» 0 1 1 1 «Трактор» 0 1 1 1 ХК «Сочи» 0 0 0 0 ЦСКА 0 0 0 0

Как следует из таблицы, в пяти из 20 клубов с легионерами именно иностранцы — лучшие снайперы. То есть в 25% команд они забили больше всех. В 75% клубов легионеры есть в топ-3, в 85% — в топ-5 и в 90% — в топ-10. Если учесть, что в среднем в заявке команды КХЛ 35 полевых хоккеистов, даже статистика с топ-10 показательна. Тем более практически в половине клубов более трёх иностранцев попали в заветную десятку.

Лучшие ассистенты

Теперь перейдём к тем, кто способен не только забивать, но и отдавать. Это ведь также важная часть командной игры, не так ли?

В топ-10 лучших ассистентов КХЛ — трое легионеров. Канадец Тейлор Бек из «Сибири» лидирует в лиге (35 передач), француз Стефан Да Коста из «Автомобилиста» идёт четвёртым (30), а швед Робин Пресс из «Северстали» (27) расположился на 10-й строчке. Примечательно, что позиции с 11-й по 13-ю заняты только иностранцами.

Статистика по клубам:

Клуб Топ-1 Топ-3 Топ-5 Топ-10 «Авангард» 0 0 1 4 «Автомобилист» 1 3 4 4 «Адмирал» 1 2 3 4 «Ак Барс» 0 0 0 0 «Амур» 0 0 0 3 «Барыс» 1 3 4 5 «Витязь» 1 1 2 3 «Динамо» М 1 2 3 4 «Динамо» Мн 1 3 4 5 «Куньлунь Ред Стар» 1 2 2 6 «Локомотив» 0 0 0 0 «Металлург» 1 2 3 3 «Нефтехимик» 0 1 1 1 СКА 0 0 0 0 «Салават Юлаев» 0 1 1 2 «Северсталь» 1 1 1 2 «Сибирь» 1 2 2 3 «Спартак» 0 1 2 2 «Торпедо» 0 1 1 1 «Трактор» 0 0 0 2 ХК «Сочи» 0 0 1 2 ЦСКА 0 0 0 0

Тут статистка ещё красноречивее. В половине клубов КХЛ именно легионеры отдали больше всех результативных передач. В 70% они входят в топ-3, в 80% — в топ-5 и в 90% — в топ-10.

Лучшие бомбардиры

Сейчас в топ-10 лучших бомбардиров половина представителей — иностранцы. Тейлор Бек (47 очков) делит первую позицию с Маратом Хайруллиным и Владимиром Ткачёвым. На четвёртом месте Брукс Мэйсек (45), на пятом — Дмитрий Яшкин (45), на шестом — Стефан Да Коста (45), на девятом — Филипп Майе (43).

Статистика по клубам:

Клуб Топ-1 Топ-3 Топ-5 Топ-10 «Авангард» 0 1 2 3 «Автомобилист» 1 2 4 4 «Адмирал» 1 2 3 5 «Ак Барс» 0 0 0 0 «Амур» 0 0 0 3 «Барыс» 1 3 3 5 «Витязь» 0 1 1 3 «Динамо» М 1 2 2 4 «Динамо» Мн 1 3 3 5 «Куньлунь Ред Стар» 0 1 2 6 «Локомотив» 0 0 0 0 «Металлург» 1 2 2 3 «Нефтехимик» 0 1 1 1 СКА 0 1 1 1 «Салават Юлаев» 0 1 1 2 «Северсталь» 1 1 1 2 «Сибирь» 1 2 2 3 «Спартак» 0 1 1 3 «Торпедо» 0 1 1 1 «Трактор» 0 0 1 1 ХК «Сочи» 0 0 0 0 ЦСКА 0 0 0 0

Что же мы видим? В 40% клубов легионеры — лучшие бомбардиры, в 80% (!) команд они в топ-3, в 85% — в топ-5, в 90% — в топ-10.

О чём же нам говорит вся эта статистика? Очевидно, иностранные хоккеисты показывают потрясающие результаты в КХЛ. Разве молодым россиянам нечему поучиться у тех, кто в нашей лиге забивает, отдаёт или набирает больше всех? Разве высокие показатели не демонстрируют истинный уровень игроков? Если нет, тогда на что вообще ориентироваться?

Окей, давайте сделаем пару уточнений. То, что иностранцам больше платят, а поэтому чаще выпускают, не накидывает им результативных очков автоматически. Если высокооплачиваемый легионер не тащит команду, не выполняет ту работу, которую ему поручают, то… нет, его не заменяют молодым россиянином, сажая в запас. С ним просто рвут контракт. И вот уже тогда молодым дают шансы. А если иностранец тащит команду, тогда какие к нему претензии? Он делает то, что должен. А те, кто рядом, могут поучиться у него.

Понятное дело, что ещё в КХЛ есть легионеры низкого уровня или просто не подошедшие клубу. Например, «Нефтехимик» угадал, считай, только с канадским форвардом Энтони Камара. Остальные провалились или сыграли хуже, чем должны были, — а для претендента на плей-офф это опасно.

В то же время есть пример «Автомобилиста», в котором иностранцы зажигают. Есть пример Эрика О’Делла, который не играет с середины ноября, но всё ещё находится в топ-3 московского «Динамо» по каждому из статистических показателей. Есть не вошедшие в топ-статистику Роб Хэмилтон, Райан Мёрфи и Ян Дрозг. Канадский защитник «Салавата» два месяца провёл без хоккея, но за 27 матчей набрал больше очков, чем капитан Григорий Панин, а также молодые нападающие Данил Алалыкин, Данил Башкиров и Алексей Пустозёров. На минуточку, каждый из них сыграл в 1,5–2 раза больше матчей.

Хэмилтон и Дрозг, в свою очередь, присоединились к своим клубам уже в ходе чемпионата. Канадский защитник «Трактора» за 16 матчей набрал больше очков, чем форвард Пётр Хохряков за 51! А словенский нападающий Дрозг за 24 матча успел забраться на седьмое место в списке лучших бомбардиров «Амура».

Таким образом, и общая статистика, и конкретные примеры говорят больше в пользу легионеров.

Хорошо. Понятное дело, свято место пусто не бывает, на позиции легионеров возьмут кого-нибудь другого — молодых (или не очень) россиян. Однако есть пример «Сочи», наглядно демонстрирующий, что «абы кто» может и не заиграть. Сейчас, к слову, южный клуб отстаёт от зоны плей-офф на 33 очка. В это же время, для сравнения, на Востоке разрыв худшей команды от лидера конференции составляет 20 баллов.

Можно поступить, как «Ак Барс»: набрать престарелых звёзд — и сами что-нибудь придумают. Только вот не приходится лишний раз напоминать, как казанцев штормило первую половину сезона.

Можно поступить, как «Локомотив»: только прокачивать свою молодёжь. Но напомните, пожалуйста, когда ярославцы в последний раз демонстрировали кубковые амбиции? На старте самого проекта КХЛ?

Конечно, и легионеры — это не панацея, только на них далеко тоже уехать не получится. Однако неужели наша молодёжь настолько слабая, что для неё нужно «расчищать» места? Неужели Капризов, Марченко, Кузьменко, Ничушкин, Чинахов, Кравцов — это только удача? Неужели не конкуренция закаляет и делает сильнее? Неужели наша молодёжь не сможет чему-то научиться у тех, кто выше уровнем? А ведь здесь и сейчас, как мы увидели, легионеры показывают высокие результаты — находясь в численном меньшинстве по отношению к той же российской молодёжи.

Так почему же кто-то продолжает говорить о низком уровне иностранцев? Конечно, слушать сладкие (или не особо сладкие, но близкие душе) речи и верить им на слово — это очень удобно. Безусловно. Однако истину отыскать намного сложнее. Для этого нужно хотя бы минимально проверять данные, которые доступны буквально каждому. Кажется, это не так уж и сложно.