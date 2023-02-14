«Амур» обыграл «Автомобилист», прервав серию поражений и вернувшись в зону плей-офф
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Барулин (Дрозг, Кулик) – 17:29 (5x5) 1:1 Голышев (Ли, Кормье) – 27:18 (5x5) 2:1 Николишин (Бочаров, Аляев) – 45:53 (5x5) 2:2 Макеев (Мэйсек) – 49:32 (5x5) 3:2 Педан (Бочаров, Лихачёв) – 51:39 (5x5)
На 18-й минуте Владислав Барулин вывел хабаровчан вперёд. На 28-й минуте Анатолий Голышев сравнял счёт, забросив в день своего 28-летия. На 46-й минуте Иван Николишин во второй раз «пробил» Владимира Галкина. На 50-й минуте Алексей Макеев с передачи Брукса Мэйсека восстановил равенство в счёте — 2:2. На 52-й минуте Руслан Педан вновь вывел вперёд хабаровскую команду.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» и «Автомобилист» вновь сыграют между собой. Встреча состоятся 16 февраля.
Комментарии
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