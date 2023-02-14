«Амур» обыграл «Автомобилист», прервав серию поражений и вернувшись в зону плей-офф

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).

На 18-й минуте Владислав Барулин вывел хабаровчан вперёд. На 28-й минуте Анатолий Голышев сравнял счёт, забросив в день своего 28-летия. На 46-й минуте Иван Николишин во второй раз «пробил» Владимира Галкина. На 50-й минуте Алексей Макеев с передачи Брукса Мэйсека восстановил равенство в счёте — 2:2. На 52-й минуте Руслан Педан вновь вывел вперёд хабаровскую команду.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» и «Автомобилист» вновь сыграют между собой. Встреча состоятся 16 февраля.