Главный тренер «Ак Барса» высказался о победе в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Казанский клуб вёл в счёте 2:0 и 3:1, однако ближе к концу встречи пропустил. Тем не менее «Ак Барс» одержал победу — 3:2.
«Мы готовились к этой встрече, для нас было важно выиграть. Команда задачу выполнила, делали то, что должны были делать. Были нюансы, конечно, но они есть всегда, мы их будем поправлять и улучшать свою игру.
Какие есть плюсы и минусы у длинного выезда на Дальний Восток в конце регулярного чемпионата? Пока не знаю, не могу ещё сказать — время покажет. Как-то особенно готовились к этому выезду? Нет, ничего особенного не было. Мы понимаем, насколько будет непросто, но что есть, то есть», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».
Отметим, что матчем с «Адмиралом» казанцы начали выездную серию из четырёх матчей. Она продлится с 14 по 19 февраля. За это время «Ак Барс» ещё один раз сыграет с «Адмиралом» и дважды — с «Амуром».
- 14 февраля 2023
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