Лебрюн — о возможном обмене Гаврикова: «Коламбус» защищает актив, исследуя рынок

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал про ситуацию с возможным обменом защитника «Коламбус Блю Джекетс» Владислава Гаврикова.

«В настоящий момент работа над обменом для Гаврикова не ведётся. «Коламбус» защищает актив, продолжая исследовать рынок», – написал Лебрюн в своём «твиттере».

Напомним, сегодня стало известно, что Гавриков пропустит ближайший матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (в ночь на 15 февраля в 3:30 мск) по «причинам, связанным с обменом».

Гавриков набрал 10 (3+7) очков при полезности «-8» в 52 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Защитник сыграл в общей сложности 256 матчей в лиге и записал на свой счёт 73 (15+58) балла за результативность.

«Коламбус Блю Джекетс» после 53 сыгранных матчей набрал 36 очков и замыкает турнирную таблицу Востока.