Гавриков пропустит ближайший матч по «причинам, связанным с обменом»
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков пропустит ближайший матч с «Нью-Джерси Дэвилз» ( в ночь на 15 февраля в 3:30 мск) по «причинам, связанным с обменом», сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».
Гавриков набрал 10 (3+7) очков при полезности «-8» в 52 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Защитник сыграл в общей сложности 256 матчей в лиге и записал на свой счёт 73 (15+58) балла за результативность.
27-летний защитник является олимпийским чемпионом 2018 года в Корее и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира (2017, 2019).
«Коламбус Блю Джекетс» после 53 сыгранных матчей набрал 36 очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
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