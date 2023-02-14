Гавриков пропустит ближайший матч по «причинам, связанным с обменом»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков пропустит ближайший матч с «Нью-Джерси Дэвилз» ( в ночь на 15 февраля в 3:30 мск) по «причинам, связанным с обменом», сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».

Гавриков набрал 10 (3+7) очков при полезности «-8» в 52 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Защитник сыграл в общей сложности 256 матчей в лиге и записал на свой счёт 73 (15+58) балла за результативность.

27-летний защитник является олимпийским чемпионом 2018 года в Корее и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира (2017, 2019).

«Коламбус Блю Джекетс» после 53 сыгранных матчей набрал 36 очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.